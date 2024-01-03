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США ще на 10 років продовжили військову присутність у Катарі, - Reuters

Фото: США ще на 10 років продовжили військову присутність у Катарі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки домовилися про продовження своєї військової присутності на авіабазі Аль-Удейд у Катарі ще на 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Авіабазу Аль-Удейд розташована в пустелі на південний захід від Дохи і є найбільшим американським військовим обʼєктом на Близькому Сході. На ній можуть розміститися понад 10 тисяч військовослужбовців.

Катар є основним союзником США поза НАТО. Країна також відіграє ключову роль у посередницьких переговорах із ХАМАС та ізраїльськими офіційними особами щодо війни у Секторі Газа та звільнення заручників.

Водночас дехто в Конгресі США критикує Катар за присутність представників ХАМАС у країні. Двопартійна група зі 113 американських законодавців 16 жовтня 2023 року надіслала президенту Джо Байдену листа з проханням чинити тиск на країни, які підтримують ХАМАС, зокрема й на Катар.

Роль Катару у питанні припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня 2023 року вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

А 30 грудня Катар виступив з новою ініціативою про припинення війни в Секторі Газа між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС.

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