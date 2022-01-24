США о "Северном потоке-2": если Путин вторгнется в Украину, газопровод не заработает

США предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину "Северный поток-2" не заработает. В Белом доме выразили надежду, что Германия придерживается аналогичной позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Если (президент России Владимир - ред.) Путин хочет запустить газопровод ("Северный поток-2" - ред.), он не может вторгнуться в Украину. В случае нападения газопровод, конечно же, не заработает", - сказала Псаки.

По ее словам, США уверены, что Германия разделяет позицию Вашингтона по газопроводу и готовы быстро и эффективно отреагировать в случае нападения России на Украину.