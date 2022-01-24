США про "Північний потік-2": якщо Путін вторгнеться в Україну, газопровід не запрацює

США попередили Росію, що в разі вторгнення в Україну "Північний потік-2" не запрацює. У Білому домі висловили надію, що Німеччина дотримується аналогічної позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Якщо (президент Росії Володимир - ред.) Путін хоче запустити газопровід ("Північний потік-2" - ред.), він не може вторгнутися в Україну. У разі нападу газопровід, звичайно ж, не запрацює", - сказала Псакі.

За її словами, США впевнені, що Німеччина поділяє позицію Вашингтона щодо газопроводу і готові швидко і ефективно відреагувати в разі нападу Росії на Україну.