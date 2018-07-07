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США і Північна Корея домовилися про створення робочих груп з денуклеаризації КНДР

НовиниПолітика    07.07.2018 - 06:37
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар США Майк Помпео другий день перебуває з візитом у Пхеньяні

Представники Сполучених Штатів та Північної Кореї домовилися про створення робочих груп із денуклеаризації КНДР. Про це повідомила прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт, передає Reuters.

Групи візьмуться за розробку технічних питань, зокрема оцінять заходи, вжиті Північною Кореєю щодо ліквідації ядерної програми.

Держсекретар США Майк Помпео другий день перебуває з візитом у Пхеньяні.

На переговорах із Кім Йон Чолом, високопоставленим чиновником Північної Кореї, з яким Помпео вже зустрічався в Нью-Йорку, держсекретар сказав, що він очолює зустріч, мета якої полягає у "повній денуклеаризації" КНДР.

Серед тем, які Помпео обговорював з представниками Північної Кореї була репатріація останків військовослужбовців США, загиблих під час Корейської війни у 1950-1953 роках.

Візит Помпео в Пхеньян завершиться 7 липня, після чого він вирушить у Токіо для зустрічі з главами МЗС Японії і Південної Кореї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче іншого майбутнього для КНДР.

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Теги публікації: КНДР, ядерная безопасность, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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