В США сенатори засудили "тарифні погрози" Трампа союзникам по НАТО

В Сенаті США двопартійна група виступила із засудженням на адресу президента Дональда Трампа, який пригрозив ввести мита проти низки країн НАТО через питання Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенаторів, опубліковану на сайті комітету Сенату США із закордонних справ.
Автори заяви - сенатор від Демократичної партії Джин Шахін та сенатор від республіканців Том Тілліс. Вони опублікували заяву від імени двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО, де засудили погрозу Трампа ввести мита проти Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.
"Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою", - сказано у документі.
Сенатори також заявили, що США не мають потреби здійснювати придбання Гренландії за великі гроші, або захоплювати острів військовою силою. Данія та Гренландія і без того готові співпрацювати з США в питанні безпеки в Арктиці та інших пріоритетів.
"Коли ми знову зберемося з нашими колегами з Сенату, ми передамо точки зору, які поділяють данські та гренландські урядовці, а також корінні жителі, які щодня живуть реаліями Гренландії", - зазначається у заяві.
Водночас наполягання Трампа на захопленні Гренландії несуть виключно шкоду для США, а погрози впровадити тарифи загрожують в першу чергу американським підприємствам. Така риторика з боку Вашингтона може порадувати лише російського диктатора Володимира Путіна та його союзника, китайського керівника Сі Цзіньпіна.
"Наші союзники заслуговують на краще, так само як і американський народ, який чітко висловив свою незгоду з цією хибною політикою. Багато американців вже стурбовані вартістю життя, ці тарифи призведуть до підвищення цін як для сімей, так і для бізнесу. Ми закликаємо адміністрацію відмовитися від погроз і перейти до дипломатії", - резюмували сенатори.
Нагадаємо, що 17 січня Трамп пообіцяв запровадити мита на товари європейських союзників. Тарифи торкнуться низки країн та будуть діяти доти, доки США не буде дозволено викупити Гренландію.
Так, з 1 лютого 2026 року набудуть чинності 10% мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії (до того ж на ці країни вже поширюються мита, які було введено ще раніше). Якщо США не отримають Гренландію до 1 червня 2026 року, то мита збільшаться до 25%.
Після цього анонсу низка європейських лідерів виступили із відповідними заявами, в яких було сказано, що вони готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа. Серед іншого, в Євросоюзі планують зупинити реалізацію торгової угоди між блоком та Сполученими Штатами. На тлі погроз Трампа Брюссель більше не бачить перспектив цієї угоди.