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США сегодня введут запрет на импорт российской нефти, - Bloomberg

Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) введут запрет на импорт российской нефти из-за войны России против Украины. Официальное решение будет объявлено уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Как сообщают источники, США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома будет уже сегодня", - отметила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны введут запрет на импорт нефти и газа из России, но не европейские, поскольку они пока не нашли альтернативных поставщиков.

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Соединенные Штаты АмерикиНефтьВойна России против Украины