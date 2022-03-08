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США сегодня введут запрет на импорт российской нефти, - Bloomberg

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Вашингтон, Вторник 08 марта 2022 15:35
США сегодня введут запрет на импорт российской нефти, - Bloomberg Фото: США запретят импортировать российскую нефть (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) введут запрет на импорт российской нефти из-за войны России против Украины. Официальное решение будет объявлено уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Как сообщают источники, США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома будет уже сегодня", - отметила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны введут запрет на импорт нефти и газа из России, но не европейские, поскольку они пока не нашли альтернативных поставщиков.

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Соединенные Штаты Америки Нефть Война России против Украины
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