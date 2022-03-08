США сегодня введут запрет на импорт российской нефти, - Bloomberg
Фото: США запретят импортировать российскую нефть (GettyImages)
Соединенные Штаты Америки (США) введут запрет на импорт российской нефти из-за войны России против Украины. Официальное решение будет объявлено уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
"Как сообщают источники, США запретят импорт российской нефти. Заявление Белого дома будет уже сегодня", - отметила она.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны введут запрет на импорт нефти и газа из России, но не европейские, поскольку они пока не нашли альтернативных поставщиков.
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