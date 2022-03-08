США сьогодні введуть заборону на імпорт російської нафти, - Bloomberg
Фото: США заборонять імпортувати російську нафту (GettyImages)
Сполучені Штати Америки (США) введуть заборону на імпорт російської нафти через війни Росії проти України. Офіційне рішення буде оголошено вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
"Як повідомляють джерела, США заборонять імпорт російської нафти. Заява Білого дому буде вже сьогодні", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни введуть заборону на імпорт нафти і газу з Росії, але не європейські, оскільки вони поки не знайшли альтернативних постачальників.
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