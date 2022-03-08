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США сьогодні введуть заборону на імпорт російської нафти, - Bloomberg

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Вашингтон, Вівторок 08 березня 2022 15:35
США сьогодні введуть заборону на імпорт російської нафти, - Bloomberg Фото: США заборонять імпортувати російську нафту (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) введуть заборону на імпорт російської нафти через війни Росії проти України. Офіційне рішення буде оголошено вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Як повідомляють джерела, США заборонять імпорт російської нафти. Заява Білого дому буде вже сьогодні", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни введуть заборону на імпорт нафти і газу з Росії, але не європейські, оскільки вони поки не знайшли альтернативних постачальників.

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Сполучені Штати Америки Нафта Війна Росії проти України
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