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США сегодня объявят о военной помощи Украине на 500 млн долларов, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 23 июня 2022 года, может объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что очередная военная помощь будет объявлена сегодня. В пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая сумма пакета не превысит 500 млн долларов.

В то же время в Белом доме отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что комитет Сената США по вооруженным силам предложил заложить на оборону в 2023 году дополнительно 45 млрд долларов, значительную часть которых выделят Украине.

Сегодня стало известно, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.

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