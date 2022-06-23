США сегодня объявят о военной помощи Украине на 500 млн долларов, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 23 июня 2022 года, может объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание со ссылкой на источники отмечает, что очередная военная помощь будет объявлена сегодня. В пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая сумма пакета не превысит 500 млн долларов.

В то же время в Белом доме отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи.