В США сегодня начинается суд над Манафортом

Суд начинает рассматривать дело Манафорта об отмывании доходов

Сегодня, 31 июля 2018 года, в США начинается суд над бывшим политтехнологом Полом Манафортом, который обвиняется в отмывании денег, полученных от предыдущих украинских властей. Об этом пишет DW.

Сообщается, что дело Манафорта будет рассматривать федеральный окружной суд Александрии в штате Вирджиния. Предполагается, что первый этап слушаний займет около трех недель. После этого в сентябре Манафорт предстанет перед окружным судом округа Колумбия по другому делу.

Также сообщается, что главной темой сегодняшних слушаний будет уклонение от уплаты налогов и неправомерно полученные доходы, в том числе, и от бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов. Члены жюри присяжных будут рассматривать фото, которые доказывают покупку Манафортом дорогого авто, одежды, антиквариата и произведений искусства.

Отметим, Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов, когда он лоббировал интересы Партии регионов и Януковича. По данным следствия, полученные доходы политтехнолог отмывал через офшоры.

Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов за работу политического консультанта в Украине.