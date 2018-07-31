У США сьогодні починається суд над Манафортом

Суд починає розглядати справу Манафорта про відмивання доходів

Сьогодні, 31 липня 2018 року, у США починається суд над колишнім політтехнологом Полом Манафортом, який звинувачується у відмиванні грошей, отриманих від попередньої української влади. Про це пише DW.

Повідомляється, що справу Манафорта розглядатиме федеральний окружний суд Олександрії в штаті Вірджинія. Передбачається, що перший етап слухань займе близько трьох тижнів. Після цього у вересні Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія по іншій справі.

Також повідомляється, що головною темою сьогоднішніх слухань буде ухилення від сплати податків і неправомірно отримані доходи, у тому числі, від колишнього президента України Віктора Януковича і Партії регіонів. Члени журі присяжних будуть розглядати фото, які доводять покупку Манафортом дорогого авто, одягу, антикваріату і творів мистецтва.

Зазначимо, Манафорт звинувачується в ухиленні від сплати податків, коли він лобіював інтереси Партії регіонів і Януковича. За даними слідства, отримані доходи політтехнолог відмивав через офшори.

Нагадаємо, раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 млн доларів за роботу політичного консультанта в Україні.