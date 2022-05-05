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США сделают все возможное, чтобы укрепить позиции Украины, - Белый дом

Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины. Поддержка будет на поле боя и за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки.

В Киеве решат за столом переговоров, что посчитать успехом на поле боя и в рамках переговоров, уточнила представительница США, добавив, что Вашингтон будет поддерживать усилия Украины.

"Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

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