В США сделали рекордное количество COVID-вакцин за сутки: более 4 млн
В США в субботу, 3 апреля, сделали прививку от коронавируса более 4,1 млн человек. Это наибольшее количество введенных вакцин с начала кампании.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Следовательно, среднее количество прививок теперь превышает три миллиона инъекций в день.
В общем, около 104,2 миллиона американцев - 31% населения - получили минимум одну дозу вакцины. А 59,9 миллиона человек - 18% населения - уже получили две дозы.
"Три четверти жителей США в возрасте 65 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины, что обеспечивает решающую защиту от болезни для уязвимой группы американцев, - говорится в сообщении.
Несмотря на вакцинацию, в США выявляют рост заболеваемости коронавирусом. В то же время недельный показатель летальных случаев снизился на 12% - до 847.
Ранее сообщалось, что полностью вакцинированные американцы смогут безопасно путешествовать по стране. При этом им не нужно будет сдавать тесты на COVID-19 и отправляться на карантин.
Напомним, в США предоставляют возможность получить первую дозу вакцины от коронавируса абсолютному большинству взрослого населения. 90% людей могут привиться до 19 апреля.