США сделали двукратную чемпионку Пекина послом заявки на проведение Олимпиады

Американский Солт-Лейк-Сити сделал фристайлистку Эйлин Гу лицом компании в конкурсе на получение права на проведение зимних Олимпийских игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.
18-летняя уроженка Калифорнии, выступающая под флагом Китая, согласилась стать послом Солт-Лейк-Сити. Столица штата Юта претендует на проведение "белой" Олимпиады в 2030 или 2034 году.
"По моему мнению, это прекрасный пример глобализма и возможностей. Мы можем использовать, и зимние виды в частности, для объединения людей. Солт-Лейк стремится стать глобальным домом для спортсменов со всех уголков мира, чтобы туда приезжали тренироваться. К тому же они хотят привлечь 15 новых стран к участию в зимней Олимпиаде", – рассказала Гу.
На Играх-2022 в Пекине она завоевала золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также взяла "серебро" в слоупстайле. Конкуренцию Солт-Лейк-Сити в борьбе за право стать хозяином Олимпиады станут японский Саппоро, канадский Ванкувер, а также два испанских региона – Арагон и Каталония.
К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.
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