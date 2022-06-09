UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США сделали двукратную чемпионку Пекина послом заявки на проведение Олимпиады

Фото: Эйлин Гу (twitter.com/Beijing2022)
Автор: Антон Федорцив

Американский Солт-Лейк-Сити сделал фристайлистку Эйлин Гу лицом компании в конкурсе на получение права на проведение зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

18-летняя уроженка Калифорнии, выступающая под флагом Китая, согласилась стать послом Солт-Лейк-Сити. Столица штата Юта претендует на проведение "белой" Олимпиады в 2030 или 2034 году.

"По моему мнению, это прекрасный пример глобализма и возможностей. Мы можем использовать, и зимние виды в частности, для объединения людей. Солт-Лейк стремится стать глобальным домом для спортсменов со всех уголков мира, чтобы туда приезжали тренироваться. К тому же они хотят привлечь 15 новых стран к участию в зимней Олимпиаде", – рассказала Гу.

На Играх-2022 в Пекине она завоевала золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также взяла "серебро" в слоупстайле. Конкуренцию Солт-Лейк-Сити в борьбе за право стать хозяином Олимпиады станут японский Саппоро, канадский Ванкувер, а также два испанских региона – Арагон и Каталония.

К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада