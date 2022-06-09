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США сделали двукратную чемпионку Пекина послом заявки на проведение Олимпиады

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Солт-Лейк-Сити, Четверг 09 июня 2022 16:52
США сделали двукратную чемпионку Пекина послом заявки на проведение Олимпиады Фото: Эйлин Гу (twitter.com/Beijing2022)
Автор: Антон Федорцив

Американский Солт-Лейк-Сити сделал фристайлистку Эйлин Гу лицом компании в конкурсе на получение права на проведение зимних Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

18-летняя уроженка Калифорнии, выступающая под флагом Китая, согласилась стать послом Солт-Лейк-Сити. Столица штата Юта претендует на проведение "белой" Олимпиады в 2030 или 2034 году.

"По моему мнению, это прекрасный пример глобализма и возможностей. Мы можем использовать, и зимние виды в частности, для объединения людей. Солт-Лейк стремится стать глобальным домом для спортсменов со всех уголков мира, чтобы туда приезжали тренироваться. К тому же они хотят привлечь 15 новых стран к участию в зимней Олимпиаде", – рассказала Гу.

На Играх-2022 в Пекине она завоевала золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также взяла "серебро" в слоупстайле. Конкуренцию Солт-Лейк-Сити в борьбе за право стать хозяином Олимпиады станут японский Саппоро, канадский Ванкувер, а также два испанских региона – Арагон и Каталония.

К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

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