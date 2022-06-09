США зробили дворазову чемпіонку Пекіна послом заявки на проведення Олімпіади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games .

18-річна уродженка Каліфорнії, яка виступає під прапором Китаю, погодилася стати послом Солт-Лейк-Сіті. Столиця штату Юта претендує на проведення "білої" Олімпіади в 2030 або 2034 році.

"На мою думку, це прекрасний приклад глобалізму та можливостей. Ми можемо використовувати, і зимові види зокрема, для об'єднання людей. Солт-Лейк прагне стати глобальною домівкою для спортсменів із усіх куточків світу, щоб туди приїжджали тренуватися. До того ж, вони хочуть залучити 15 нових країн до участі в зимовій Олімпіаді", – розповіла Гу.

На Іграх-2022 у Пекіні вона здобула золоті медалі в бігейрі та хафпайпі, а також взяла "срібло" в слоупстайлі. Конкуренцію Солт-Лейк-Сіті в боротьбі за право стати господарем Олімпіади стануть японське Саппоро, канадський Ванкувер, а також два іспанські регіони – Арагон і Каталонія.