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США зробили дворазову чемпіонку Пекіна послом заявки на проведення Олімпіади

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Солт-Лейк-Сіті, Четвер 09 червня 2022 16:52
США зробили дворазову чемпіонку Пекіна послом заявки на проведення Олімпіади Фото: Ейлін Гу (twitter.com/Beijing2022)
Автор: Антон Федорців

Американський Солт-Лейк-Сіті зробив фристайлістку Ейлін Гу обличчям компанії з отримання права на проведення зимових Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

18-річна уродженка Каліфорнії, яка виступає під прапором Китаю, погодилася стати послом Солт-Лейк-Сіті. Столиця штату Юта претендує на проведення "білої" Олімпіади в 2030 або 2034 році.

"На мою думку, це прекрасний приклад глобалізму та можливостей. Ми можемо використовувати, і зимові види зокрема, для об'єднання людей. Солт-Лейк прагне стати глобальною домівкою для спортсменів із усіх куточків світу, щоб туди приїжджали тренуватися. До того ж, вони хочуть залучити 15 нових країн до участі в зимовій Олімпіаді", – розповіла Гу.

На Іграх-2022 у Пекіні вона здобула золоті медалі в бігейрі та хафпайпі, а також взяла "срібло" в слоупстайлі. Конкуренцію Солт-Лейк-Сіті в боротьбі за право стати господарем Олімпіади стануть японське Саппоро, канадський Ванкувер, а також два іспанські регіони – Арагон і Каталонія.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

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