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США считают Россию серьезной угрозой, - Помпео

Новости » Политика     26.06.2020 - 02:28
США считают Россию серьезной угрозой, - Помпео
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Он раскритиковал строительство "Северного потока-2"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США рассматривают Россию как серьезную угрозу. В то же время, Европа должна увеличить уровень собственной ответственности за свою оборону.

Об этом пишет "Голос Америки".

Помпео заявил, что строительство с участием Германии российского трубопровода "Северный поток-2" идет вразрез с принципами безопасности Европы.

"Мы считаем Россию серьезной угрозой", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что если страны Европы, и в частности Германия, тратят на свои оборонные расходы меньше, чем предусмотренные уставом НАТО 2% от национального ВВП, то это говорит о том, что Берлин не воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как США.

Госсекретарь отметил, что строительство же "Северного потока-2", который должен будет качать российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, увеличивает зависимость Федеративной республики от России.

"Значительная часть энергии Германии будет теперь связана с Россией настолько глубоким и фундаментальным образом, что у Владимира Путина, который, по всей вероятности, останется у власти в течение достаточно долгого времени, будет возможность, реальная возможность, нанести существенный ущерб Германии, если он решит это сделать", - уверен Помпео.

РБК-Украина писало, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военному блоку.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Майк ПомпеоСеверный поток-2
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