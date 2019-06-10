Столтенберг назвал Россию угрозой для НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг назвал Россию главной угрозой военному блоку

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал Россию главной угрозой военному блоку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербскую газету "Политика".

Столтенберг в интервью газете назвал Россию "самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на много лет".

"Совершенно точно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредвиденной ситуацией в сфере безопасности на много лет. Это все более агрессивная политика России, киберугроза, гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и продолжающаяся террористическая угроза. В качестве ответа на это НАТО ускоренно проводит самую крупную корректировку коллективной обороны со времен холодной войны. Таким образом, во все менее предсказуемом мире НАТО все так же важен, как был всегда", - заявил Столтенберг.

По его словам, крепкие связи между Европой и США сделали НАТО сильнейшим союзом в истории.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Российская Федерация несет ответственность за дестабилизацию на востоке Украины.