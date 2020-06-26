США вважають Росію серйозною загрозою, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Він розкритикував будівництво "Північного потоку-2"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США розглядають Росію як серйозну загрозу. У той же час, Європа повинна збільшити рівень власної відповідальності за свою оборону.

Про це пише "Голос Америки".

Помпео заявив, що будівництво за участю Німеччини російського трубопроводу "Північний потік-2" йде врозріз з принципами безпеки Європи.

"Ми вважаємо Росію серйозною загрозою", - сказав держсекретар.

Він додав, що якщо країни Європи, і зокрема Німеччина, витрачають на свої оборонні витрати менше, ніж передбачені статутом НАТО 2% від національного ВВП, то це говорить про те, що Берлін не сприймає російську загрозу так само серйозно, як США.

Держсекретар зазначив, що будівництво ж "Північного потоку-2", який повинен буде качати російський природний газ по дну Балтійського моря до Німеччини, збільшує залежність Федеративної республіки від Росії.

"Значна частина енергії Німеччині буде тепер пов'язана з Росією настільки глибоким і фундаментальним чином, що у Володимира Путіна, який, ймовірно, залишиться при владі протягом досить довгого часу, буде можливість, реальна можливість, завдати істотної шкоди Німеччини, якщо він вирішить це зробити", - упевнений Помпео.

РБК-Україна писало, що Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг назвав Росію головною загрозою військового блоку.

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Автор: Инна Собора