США считают аннексию Крыма Россией "большим преступлением" и призвали мир не забывать об этом

Мир не должен забывать о российской аннексии Крыма. США продолжат использование санкционной политики в отношении России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на форуме экспертной сети "Крымской платформы".
Она отметила, что США считают аннексию Крыма "большим преступлением".
"Россия пытается показать, что Крым - это часть Российской Федерации. Но США никогда не признают нелегальную оккупацию Крымского полуострова", - заявила Квин.
По ее словам, на Россию не действуют заявления мирового сообщества.
"Нарушение прав человека в Крыму продолжаются. Те, кто в этом виноват, должны понести ответственность", - уверена Квин.