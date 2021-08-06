RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США вважають анексію Криму Росією "великим злочином" і закликали світ не забувати про це

Автор: РБК-Україна

Світ не повинен забувати про російську анексію Криму. США продовжать використання санкційної політики щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасової повіреної у справах США в Україні Христини Квін на форумі експертної мережі "Кримської платформи".

Вона зазначила, що США вважають анексію Криму "великим злочином".

"Росія намагається показати, що Крим - це частина Російської Федерації. Але США ніколи не визнають нелегальну окупацію Кримського півострова", - заявила Квін.

За її словами, на Росію не діють заяви світової спільноти.

"Порушення прав людини в Криму тривають. Ті, хто в цьому винен, повинні понести відповідальність", - впевнена Квін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКрим