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США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна

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Эр-Рияд, Суббота 16 июля 2022 06:47
США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна Фото: США и Саудовская Аравия намерены помочь Украине с экспортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPA.

"Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", - отмечается в совместном заявлении.

Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.

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