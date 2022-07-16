США и Саудовская Аравия намерены совместно помочь Украине с экспортом зерна
Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились помочь Украине с экспортом зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPA.
"Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", - отмечается в совместном заявлении.
Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.
Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.
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