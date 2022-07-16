ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США і Саудівська Аравія мають намір спільно допомогти Україні з експортом зерна

Новость на русском →
Ер-Ріяд, Субота 16 липня 2022 06:47
США і Саудівська Аравія мають намір спільно допомогти Україні з експортом зерна Фото: США і Саудівська Аравія мають намір допомогти Україні з експортом зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман домовилися допомогти Україні з експортом зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPA.

"Лідери країн підтвердили свою прихильність наданню допомоги українському народу і забезпеченню безперешкодного експорту зерна для пом'якшення наслідків глобальної продовольчої кризи, що загрожує ряду близькосхідних і африканських держав", - наголошується в спільній заяві.

Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять в Ізраїль і з нього.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для експорту зерна.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш зазначав, що переговори вселяють оптимізм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Саудовская Аравия
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року