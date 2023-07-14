США на саміті НАТО розглядали можливість відкликання запрошення України до Альянсу, - WР

За інформацією джерел, після висловлювання Зеленського посли, міністри та інші високопоставлені політики провели неофіційні переговори про те, як має відреагувати на це Альянс. Офіційні особи США порушили питання "про перегляд або закриття" питання із запрошенням України до НАТО.

"Дехто хотів прибрати посилання на "запрошення" або знайти інше місце для цього слова", - сказав один з неназваних дипломатів НАТО, який брав участь у переговорах.

Інший високопоставлений дипломат Альянсу заявив, що делегація США "не хотіла спеціально прибирати обіцянку" запросити Україну. В результаті було досягнуто консенсусу про те, що редагування документа призведе до затримки його публікації, і було вирішено дотримуватися тексту у тому вигляді, в якому його розробили спочатку.

Як зазначає видання, президент Франції Еммануель Макрон за підтримки країн Центральної Європи та Балтії наполягав на збереженні початкового формулювання.

За інформацією співрозмовників WP, "до того часу, коли посли НАТО офіційно обговорили, як реагувати на твіт Зеленського, США повернулися до початкового формулювання комюніке".

Критика Зеленського

У перший день саміту НАТО, 11 липня, президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до членів НАТО через їх позицію щодо нашої країни. Оскільки Київ отримав сигнал, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України", - написав Зеленський у соцмережах.

Своєю чергою президент підкреслив, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

"Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…" - акцентував Зеленський.

За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - підсумував Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

багаторічній програмі допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Однак країни НАТО не надали Україні запрошення до Альянсу, поки вона не виконає низку умов.

Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.