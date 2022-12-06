У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин

Як пише видання з посиланням на власні джерела, Neuralink перевіряють на порушення закону про захист тварин після скарг низки організацій і співробітників компанії.

Зокрема, деякі повідомили про "поспішне проведення тестів на тваринах, що тягне за собою страждання і смерті піддослідних".

Видання пише, що за розслідування взявся Генеральний інспектор міністерства сільського господарства США за запитом федерального прокурора.

Посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні Reuters, повідомляється, що з 2018 року після досліджень Neuralink померли близько 1 500 тварин. Серед яких - вівці, свині, мавпи та щури.

За їх словами, Маск нібито "наполегливо намагався прискорити прогрес Neuralink, який значною мірою залежить від випробувань на тваринах".

Що відомо про досліди Neuralink

Компанія Neuralink Corp розробляє мозковий імплантат, який має на меті допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання.

Не так давно мільярдер Ілон Маск оголосив, що випробує імплантацію мозкового чипа після тварин на людях і це станеться протягом наступних шести місяців.

При цьому вже два роки минуло відтоді, як компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині, а через трохи більше ніж 19 місяців - з імплантації до мавпи.

Так, за допомогою такого чіпа, за словами мільярдера, комп'ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук.