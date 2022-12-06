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В США расследуют Neuralink Маска. Из-за испытаний компании погибли уже 1500 животных

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США взялись за расследование деятельности компании Neuralink Илона Маска, разрабатывающей чипы для соединения мозга с компьютерами. Во время ее испытаний уже погибли не менее 1500 животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Neuralink проверяют на нарушение закона о защите животных после жалоб ряда организаций и сотрудников компании.

В частности, некоторые сообщили об "поспешном проведении тестов на животных, что влечет страдания и смерти испытуемых".

Издание пишет, что за расследование взялся Генеральный инспектор министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении Reuters документы, сообщается, что с 2018 года после исследований Neuralink умерли около 1 500 животных. Среди которых - овцы, свиньи, обезьяны и крысы.

По их словам, Маск якобы "упорно пытался ускорить прогресс Neuralink, который в значительной степени зависит от испытаний на животных".

Что известно об опытах Neuralink

Компания Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который может помочь парализованным людям снова ходить и вылечить другие неврологические заболевания.

Не так давно миллиардер Илон Маск объявил, что опробует имплантацию мозгового чипа после животных на людях и это произойдет в течение следующих шести месяцев.

При этом уже два года прошло с тех пор, как компания Маска имплантировала свою технологию в голову свиньи, а спустя чуть больше 19 месяцев - с имплантации к обезьяне.

Так, с помощью такого чипа, по словам миллиардера, компьютеры и смартфоны можно будет использовать без помощи рук.

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Илон Маск