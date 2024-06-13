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США розширили антиросійські санкції: РФ відрізали від ІТ-послуг

Четвер 13 червня 2024 08:45
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США розширили антиросійські санкції: РФ відрізали від ІТ-послуг Фото: рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії. Цього разу Америка заборонила надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT-особам, які перебувають у Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , опублікований на сайті Міністерства фінансів США.

У документі йдеться, що заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері IT-консультування та проектування, IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення будь-якій особі з Росії.

"Сьогоднішні дії посилюють ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які мають справу з військовою економікою Росії. Обмежують можливість російської військово-промислової бази використати певні послуги", - наголосили у відомстві.

Як повідомляється, рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

В той же час нові заборони не поширюються на операції, пов'язані з телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти глави Гагаузії Євгенії Гуцул. Вона входить у злочинну мережу молодшого олігарха-втікача Ілана Шора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За 2023 рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала країна-агресор, надійшла з Китаю.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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