США расширили антироссийские санкции: РФ отрезали от IT-услуг

Соединенные Штаты расширили санкции против России. На этот раз Америка запретила предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-лицам, находящимся в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , опубликованный на сайте Министерства финансов США.

В документе говорится, что запрещены экспорт, продажа, поставки из США, а также через третьи страны услуг в сфере IT-консультирования и проектирования, IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения любому лицу из России. "Сегодняшние действия усиливают риск вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые имеют дело с военной экономикой России. Ограничивают возможность российской военно-промышленной базы использовать определенные услуги", - подчеркнули в ведомстве. Как сообщается, решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. В то же время, новые запреты не распространяются на операции, связанные с телекоммуникационными технологиями и гуманитарными миссиями.

Напомним, что США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она входит в преступную сеть беглого молдавского олигарха Илана Шора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, помощь Китая играет ключевую роль в войне России против Украины. За 2023 год 90% микроэлектроники, которую импортировала страна-агрессор, поступила из Китая.

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