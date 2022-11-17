У США розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності: що відомо

Американські вчені розробили першу у світі вакцину проти наркозалежності і незабаром почнуть її тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фахове видання Pharmaceutics .

Про можливий переломний етап у боротьбі з наркозалежністю заявили американські вчені з низки науково-дослідних центрів і університетів Х'юстона та Нового Орлеана.

Йдеться про опіоїдну епідемією, що забрала вже життя сотень людей у багатьох країнах. Вчені-дослідники наголошують, що незважаючи на те, що розлад, пов’язаний із вживанням опіоїдів, піддається лікуванню, близько 80% людей, залежних від опіоїдів, страждають від рецидиву. При цьому доза фентанілу всього у 2 міліграми, тобто розміром з два рисових зернятка, потенційно може бути смертельною, оскільки цей препарат у 50 разів сильніший за героїн і в 100 разів сильніший за морфін.

"Наша вакцина здатна генерувати антитіла проти фентанілу, які зв’язуються зі споживаним фентанілом і запобігають його потраплянню в мозок, дозволяючи вивести його з організму через нирки", - відзначає провідний автор дослідження, доцент Х'юстонського університету Колін Хейл.

Розробники вакцини підкреслюють, що людина після вакцинації не відчуває ейфоричного ефекту і може повернутися до здорового глузду.

"Антитіла до фентанілу специфічні, а похідне фентанілу не входить у перехресну реакцію з іншими опіоїдами, такими як морфін. Це означає, що людина, вакцинована від фентанілу, все ще може лікуватися іншими опіоїдами", - пояснюють вчені.

Клінічні дослідження вакцини не спричинили несприятливих побічних ефектів в імунізованих щурів. Тому дослідницька група тестуватиме клінічні вакцини на людях вже найближчими місяцями.