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В США разработали первую в мире вакцину против наркозависимости: что известно

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США, Четверг 17 ноября 2022 23:25
В США разработали первую в мире вакцину против наркозависимости: что известно Фото: новую вакцину против наркозависимости разработали ученые США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Американские ученые разработали первую в мире вакцину против наркозависимости и вскоре приступят к ее тестированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональное издание Pharmaceutics.

О возможном переломном этапе в борьбе с наркозависимостью заявили американские ученые из ряда научно-исследовательских центров и университетов Хьюстона и Нового Орлеана.

Речь идет об опиоидной эпидемии, унесшей жизни сотни людей во многих странах. Ученые-исследователи отмечают, что, несмотря на то, что расстройство, связанное с употреблением опиоидов, поддается лечению, около 80% людей, зависимых от опиоидов, страдают от рецидива. При этом доза фентанила всего в 2 миллиграмма, то есть размером в два рисовых зернышка, потенциально может быть смертельной, поскольку этот препарат в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина.

"Наша вакцина способна генерировать антитела против фентанила, которые связываются с потребляемым фентанилом и предотвращают его попадание в мозг, позволяя вывести его из организма через почки", - отмечает ведущий автор исследования, доцент Хьюстонского университета Колин Хейл.

Разработчики вакцины подчеркивают, что человек после вакцинации не испытывает эйфорического эффекта и может вернуться к здравомыслию.

"Антитела к фентанилу специфичны, а производное фентанила не входит в перекрестную реакцию с другими опиоидами, такими как морфин. Это означает, что человек, вакцинированный от фентанила, все еще может лечиться другими опиоидами", - объясняют ученые.

Клинические исследования вакцины не повлекли за собой неблагоприятных побочных эффектов у иммунизированных крыс. Поэтому исследовательская группа будет тестировать клинические вакцины на людях уже в ближайшие месяцы.

Недавно РБК-Украина сообщало, что компания AstraZeneca заявила об отзыве заявки на разрешение применять свой препарат от COVID в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине миллион вакцин против COVID-19 и планирует перевозить раненных военных.

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