AstraZeneca передумала застосовувати свою COVID-вакцину в США
Компанія AstraZeneca заявила, що відкликала заявку на дозвіл застосовувати свій препарат від COVID у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .
Виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо розповів, що компанія вирішила зосередити зусилля своєї команди з регулювання в областях із більшими незадоволеними медичними потребами.
"Ми вирішили відкликати заявку у Сполучених Штатах просто тому, що ринок США добре забезпечений, і фактично попит на вакцину у США та інших країнах світу знижується", - зазначив він.
Як відомо, COVID-вакцина AstraZeneca вже майже два роки схвалена в Європі та Великобританії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні мільйон вакцин проти COVID-19 та планує перевозити поранених військових.
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