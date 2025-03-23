США розміщують другий есмінець на кордоні з Мексикою для боротьби з мігрантами

У прес-релізі Північного командування ЗС США йдеться, що есмінець USS Spruance, який вийшов із військово-морської бази Сан-Дієго, допомагатиме в "боротьбі з морським тероризмом, розповсюдженням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням довкілля і нелегальною морською імміграцією".

"Розгортання USS Spruance в рамках місії Північного командування США на південному кордоні забезпечує додаткові можливості та розширює географію унікальних військових можливостей, які працюють із Міністерством внутрішньої безпеки", - заявив генерал Грегорі Гійо, командувач Північним командуванням.

CNN зазначає, що ця подія відбулася після розгортання есмінця ВМС тижнем раніше в районах біля південного кордону. Також це являє собою ескалацію. Наразі у США є вже тисячі діючих військовослужбовців на кордоні, які в основному виконують логістичні та бюрократичні завдання.