Економіка США втратить 8% ВВП у разі депортації всіх нелегальних мігрантів, - Bloomberg

Економіка Сполучених Штатів може скоротитися на 8% валового внутрішнього продукту (ВВП). Це станеться в тому разі, якщо президенту США Дональду Трампу вдасться депортувати всіх нелегальних мігрантів зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Під час виборчої кампанії та безпосередньо після вступу на посаду президента, Трамп заявив про намір депортувати всіх нелегальних мігрантів. Згідно з оцінками, їхня кількість може налічувати 11 млн осіб.

Починаючи з п'ятниці, 24 січня, нова адміністрація Білого дому почала відправляти депортованих людей назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Експерти, стратеги та економісти з Волл-стріт вважають, що якщо плани Трампа будуть реалізовані в повному обсязі, це може призвести до серйозних економічних потрясінь.

Йдеться про зростання інфляції, а сільське господарство і будівництво відчуватимуть дефіцит робочої сили. Аналіз Bloomberg Economics показав, що депортація всіх нелегальних іммігрантів із країни зменшить валовий внутрішній продукт Америки на 8%.

"Якщо ми говоримо про швидку депортацію 10 мільйонів осіб, я думаю, справедливо буде сказати, що хоча вплив на економіку не буде таким же масштабним, як в епоху пандемії, він може бути близьким", - заявив головний інвестиційний директор Siebert Марк Малек.

На тлі побоювань, пов'язаних із потенційними економічними наслідками, індекс S&P 500 оновив свій рекордний максимум. Аналітики пов'язують це з настроєм трейдерів, які вважають малоймовірним, що Дональду Трампу вдасться реалізувати план масштабної депортації всіх 10-11 мільйонів нелегальних мігрантів.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо з проміжними виборами, які відбудуться через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткостроковим сплеском, і помилитися", - пояснив головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.