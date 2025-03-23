США розміщують другий есмінець на кордоні з Мексикою для боротьби з мігрантами

Американські війська відправили ще один есмінець із ракетами для патрулювання вод біля кордону США та Мексики. Це відбувається на тлі того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилює імміграційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У прес-релізі Північного командування ЗС США йдеться, що есмінець USS Spruance, який вийшов із військово-морської бази Сан-Дієго, допомагатиме в "боротьбі з морським тероризмом, розповсюдженням зброї, транснаціональною злочинністю, піратством, руйнуванням довкілля і нелегальною морською імміграцією".

"Розгортання USS Spruance в рамках місії Північного командування США на південному кордоні забезпечує додаткові можливості та розширює географію унікальних військових можливостей, які працюють із Міністерством внутрішньої безпеки", - заявив генерал Грегорі Гійо, командувач Північним командуванням.

CNN зазначає, що ця подія відбулася після розгортання есмінця ВМС тижнем раніше в районах біля південного кордону. Також це являє собою ескалацію. Наразі у США є вже тисячі діючих військовослужбовців на кордоні, які в основному виконують логістичні та бюрократичні завдання.