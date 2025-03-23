США размещают второй эсминец на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами

Американские войска отправили еще один эсминец с ракетами для патрулирования вод у границы США и Мексики. Это происходит на фоне того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усиливает иммиграционные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В пресс-релизе Северного командования ВС США сказано, что эсминец USS Spruance, вышедший с военно-морской базы Сан-Диего, будет помогать в "борьбе с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией".

"Развертывание USS Spruance в рамках миссии Северного командования США на южной границе обеспечивает дополнительные возможности и расширяет географию уникальных военных возможностей, работающих с Министерством внутренней безопасности", - заявил генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием.

CNN отмечает, что это событие произошло после развертывания эсминца ВМС неделей ранее в районах около южной границы. Также это представляет собой эскалацию. На данный момент у США есть уже тысячи действующих военнослужащих на границе, в основном выполняющих логистические и бюрократические задачи.