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США размещают второй эсминец на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами

Воскресенье 23 марта 2025 01:12
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США размещают второй эсминец на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами Фото: эсминец USS Spruance (navy.mil)
Автор: Эдуард Ткач

Американские войска отправили еще один эсминец с ракетами для патрулирования вод у границы США и Мексики. Это происходит на фоне того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усиливает иммиграционные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В пресс-релизе Северного командования ВС США сказано, что эсминец USS Spruance, вышедший с военно-морской базы Сан-Диего, будет помогать в "борьбе с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией".

"Развертывание USS Spruance в рамках миссии Северного командования США на южной границе обеспечивает дополнительные возможности и расширяет географию уникальных военных возможностей, работающих с Министерством внутренней безопасности", - заявил генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием.

CNN отмечает, что это событие произошло после развертывания эсминца ВМС неделей ранее в районах около южной границы. Также это представляет собой эскалацию. На данный момент у США есть уже тысячи действующих военнослужащих на границе, в основном выполняющих логистические и бюрократические задачи.

Влияние мигрантов на экономику США

Напомним, что одним из обещаний Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании - была депортация нелегальных мигрантов.

В конце января Bloomberg сообщило, что согласно оценкам, на территории США находится около 11 млн нелегальных мигрантов. И в случае, если Трампу удаться их всех депортировать, экономика Соединенных Штатов может сократиться на 8% ВВП.

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