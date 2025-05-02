США розкрили союзникам секретні дані про космічні програми Китаю та Росії, - Times

Секретні операції Space Delta 9 стають доступними союзникам

До квітня діяльність підрозділу Space Delta 9, що займається орбітальною війною, вважалася винятково "лише для громадян США" і була доступною лише особам із вищим рівнем допуску до державної таємниці.

Однак на тлі зростаючих побоювань з приводу мілітаризації космосу з боку Китаю, Пентагон дозволив британським військовим спостерігати за їхньою роботою на базі Космічних сил США Шрівер у Колорадо.

Велика Британія отримує доступ до космічної розвідки США

Останніми тижнями маршал авіації Джонні Стрінгер, заступник командувача Об'єднаного повітряного командування НАТО, отримав дані за програмою США, в рамках якої ведеться спостереження за іншими супутниками.

США стурбовані швидким розвитком космічних можливостей Китаю і Росії, особливо інвестиціями Пекіна в розвідку.

Китай може використовувати космос для стеження за американськими військами

Полковник Ремсі Хорн, командувач Space Delta 9, заявив: "Ми маємо бути готові до тієї війни, яку ніхто не хоче". Якщо Китай вирішить вторгнутися на Тайвань, він зможе використовувати супутники для стеження за переміщенням американських військ.

На брифінгу в посольстві США в Лондоні Хорн зазначив, що США здатні перемогти ворогів у космосі - це було прихованим попередженням Пекіну.

Розробка зброї для захисту супутників

Повідомляється, що США також розробляють космічну зброю для захисту західних супутників від можливих атак. За словами Хорна, було ухвалено рішення посилити співпрацю з партнерами по альянсу "П'ять очей" - Великою Британією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією - і надати їм доступ до секретної інформації про підозрілу активність у космосі.

Взаємна допомога союзників

Очікується, що союзники зможуть допомогти США усунути вразливості в космосі, а Америка, своєю чергою, надасть їм доступ до напрацювань, отриманих за останнє десятиліття. Перекласифікація розвідданих відбулася зовсім недавно з метою зміцнення партнерства.

Супутники подвійного призначення викликають підозри

Стрінгеру показали, як США використовують високоточні камери для зйомки китайських і російських супутників зблизька, щоб визначити, чи становлять вони загрозу.

Деякі з них можуть мати подвійне призначення - маскуватися під цивільні, а на ділі виконувати військові функції. "Це справді супутник зв'язку чи в нього є інше призначення?" - ставить запитання Хорн.

Британські офіцери можуть приєднатися до місії Delta 9

США також хочуть вперше дозволити британським військовим офіцерам брати участь у місіях Delta 9, що стане ще одним кроком до зміцнення трансатлантичних зв'язків.

Підготовка до бойових дій у космосі

У разі необхідності, Delta 9 готова відбити ворожу атаку. "Ми готові як ніколи вести бойові дії в космосі, якщо хто-небудь вирішить кинути нам виклик", - заявив Хорн.

Китай розвиває космічну мережу стеження

Хорн повідомив, що за останній рік Китай запустив щонайменше 66 супутників - більше, ніж у попередні роки. Він також попередив про можливий запуск Китаєм так званої "мережі знищення" - системи, яка відстежує позиції американських військ по всьому світу, щоб за необхідності використовувати гіперзвукову зброю.

Велика Британія і США працюють над відстеженням гіперзвукових ракет

США і Велика Британія спільно розробляють технології для кращого виявлення і стеження за гіперзвуковими ракетами.

Незважаючи на вже існуючу тісну співпрацю в рамках "П'яти очей", деякі дані залишаються настільки чутливими, що держави діляться ними тільки всередині своїх урядів.