США розкрили союзникам секретні дані про космічні програми Китаю та Росії, - Times

США почали ділитися однією з найбільш засекречених розвідувальних даних про космічні операції Китаю та Росії з країнами альянсу "П'ять очей". Це крок, який американські військові називають "знаковим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
До квітня діяльність підрозділу Space Delta 9, що займається орбітальною війною, вважалася винятково "лише для громадян США" і була доступною лише особам із вищим рівнем допуску до державної таємниці.
Однак на тлі зростаючих побоювань з приводу мілітаризації космосу з боку Китаю, Пентагон дозволив британським військовим спостерігати за їхньою роботою на базі Космічних сил США Шрівер у Колорадо.
Останніми тижнями маршал авіації Джонні Стрінгер, заступник командувача Об'єднаного повітряного командування НАТО, отримав дані за програмою США, в рамках якої ведеться спостереження за іншими супутниками.
США стурбовані швидким розвитком космічних можливостей Китаю і Росії, особливо інвестиціями Пекіна в розвідку.
Полковник Ремсі Хорн, командувач Space Delta 9, заявив: "Ми маємо бути готові до тієї війни, яку ніхто не хоче". Якщо Китай вирішить вторгнутися на Тайвань, він зможе використовувати супутники для стеження за переміщенням американських військ.
На брифінгу в посольстві США в Лондоні Хорн зазначив, що США здатні перемогти ворогів у космосі - це було прихованим попередженням Пекіну.
Повідомляється, що США також розробляють космічну зброю для захисту західних супутників від можливих атак. За словами Хорна, було ухвалено рішення посилити співпрацю з партнерами по альянсу "П'ять очей" - Великою Британією, Канадою, Австралією та Новою Зеландією - і надати їм доступ до секретної інформації про підозрілу активність у космосі.
Очікується, що союзники зможуть допомогти США усунути вразливості в космосі, а Америка, своєю чергою, надасть їм доступ до напрацювань, отриманих за останнє десятиліття. Перекласифікація розвідданих відбулася зовсім недавно з метою зміцнення партнерства.
Стрінгеру показали, як США використовують високоточні камери для зйомки китайських і російських супутників зблизька, щоб визначити, чи становлять вони загрозу.
Деякі з них можуть мати подвійне призначення - маскуватися під цивільні, а на ділі виконувати військові функції. "Це справді супутник зв'язку чи в нього є інше призначення?" - ставить запитання Хорн.
США також хочуть вперше дозволити британським військовим офіцерам брати участь у місіях Delta 9, що стане ще одним кроком до зміцнення трансатлантичних зв'язків.
У разі необхідності, Delta 9 готова відбити ворожу атаку. "Ми готові як ніколи вести бойові дії в космосі, якщо хто-небудь вирішить кинути нам виклик", - заявив Хорн.
Хорн повідомив, що за останній рік Китай запустив щонайменше 66 супутників - більше, ніж у попередні роки. Він також попередив про можливий запуск Китаєм так званої "мережі знищення" - системи, яка відстежує позиції американських військ по всьому світу, щоб за необхідності використовувати гіперзвукову зброю.
США і Велика Британія спільно розробляють технології для кращого виявлення і стеження за гіперзвуковими ракетами.
Незважаючи на вже існуючу тісну співпрацю в рамках "П'яти очей", деякі дані залишаються настільки чутливими, що держави діляться ними тільки всередині своїх урядів.
У березні NBC News повідомляло, що деякі союзники США по альянсу "П'ять очей" розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, оскільки побоюються передачі даних до Москви.
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