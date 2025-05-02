США раскрыли союзникам секретные данные о космических программах Китая и России, - Times

США начали делиться одной из самых засекреченных разведывательных данных о космических операциях Китая и России со странами альянса "Пять глаз". Это шаг, который американские военные называют "знаковым".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
До апреля деятельность подразделения Space Delta 9, занимающегося орбитальной войной, считалась исключительно "только для граждан США" и была доступна лишь лицам с высшим уровнем допуска к государственной тайне.
Однако на фоне растущих опасений по поводу милитаризации космоса со стороны Китая, Пентагон разрешил британским военным наблюдать за их работой на базе Космических сил США Шривер в Колорадо.
В последние недели маршал авиации Джонни Стрингер, заместитель командующего Объединенным воздушным командованием НАТО, получил данные по программе США, в рамках которой ведется наблюдение за другими спутниками.
США обеспокоены быстрым развитием космических возможностей Китая и России, особенно инвестициями Пекина в разведку.
Полковник Рэмси Хорн, командующий Space Delta 9, заявил: "Мы должны быть готовы к той войне, которую никто не хочет". Если Китай решит вторгнуться на Тайвань, он сможет использовать спутники для слежки за перемещением американских войск.
На брифинге в посольстве США в Лондоне Хорн отметил, что США способны победить врагов в космосе - это было скрытым предупреждением Пекину.
Сообщается, что США также разрабатывают космическое оружие для защиты западных спутников от возможных атак. По словам Хорна, было принято решение усилить сотрудничество с партнерами по альянсу "Пять глаз" - Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией - и предоставить им доступ к секретной информации о подозрительной активности в космосе.
Ожидается, что союзники смогут помочь США устранить уязвимости в космосе, а Америка, в свою очередь, предоставит им доступ к наработкам, полученным за последнее десятилетие. Переклассификация разведданных произошла совсем недавно с целью укрепления партнерства.
Стрингеру показали, как США используют высокоточные камеры для съемки китайских и российских спутников вблизи, чтобы определить, представляют ли они угрозу.
Некоторые из них могут иметь двойное назначение - маскироваться под гражданские, а на деле выполнять военные функции. "Это действительно спутник связи или у него есть иное назначение?" - задает вопрос Хорн.
США также хотят впервые разрешить британским военным офицерам принимать участие в миссиях Delta 9, что станет еще одним шагом к укреплению трансатлантических связей.
В случае необходимости, Delta 9 готово отразить вражескую атаку. "Мы готовы как никогда вести боевые действия в космосе, если кто-либо решит бросить нам вызов", - заявил Хорн.
Хорн сообщил, что за последний год Китай запустил как минимум 66 спутников - больше, чем в предыдущие годы. Он также предупредил о возможном запуске Китаем так называемой "сети уничтожения" - системы, которая отслеживает позиции американских войск по всему миру, чтобы при необходимости использовать гиперзвуковое оружие.
США и Великобритания совместно разрабатывают технологии для лучшего обнаружения и слежения за гиперзвуковыми ракетами.
Несмотря на уже существующее тесное сотрудничество в рамках "Пяти глаз", некоторые данные остаются настолько чувствительными, что государства делятся ими только внутри своих правительств.
В марте NBC News сообщало, что некоторые союзники США по альянсу "Пять глаз" рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, поскольку опасаются передачи данных в Москву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.