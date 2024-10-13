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США розгорнули батарею ППО THAAD в Ізраїлі, - Пентагон

Фото: Пентагон розгорнув батарею ППО в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські військові розгорнули батарею протиповітряної оборони THAAD в Ізраїлі. Цей крок має посилити інтегровану систему ППО Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

міністр оборони США Ллойд Остін 

Нагадаємо, вчора стало відомо, що США передадуть Ізраїлю системи протиракетної оборони.

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