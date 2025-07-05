США розглядають питання передачі ракет Patriot Україні, - Трамп

"Вони (ракети Patriot – ред.) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (ракети Patriot – ред.) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 з 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати", - зазначив президент США.

Трамп також підкреслив, що ракети необхідні Україні, тому що країна сильно постраждала від атак РФ.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи збираються США передавати Україні ці ракети, він відповів, що розгляне це питання.

"Ми можемо розглянути це (передачу ракет – ред.)", - додав Трамп.