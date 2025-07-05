США розглядають питання передачі ракет Patriot Україні, - Трамп

Сполучені Штати розглядають питання передачі Україні ракет для комплексів ППО Patriot , які необхідні Києву для оборони від ракет ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.
"Вони (ракети Patriot – ред.) необхідні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Вони (ракети Patriot – ред.) неймовірно ефективні. Ви знаєте, ми збили 14 з 14 цілей. Це доволі неймовірно, якщо подумати", - зазначив президент США.
Трамп також підкреслив, що ракети необхідні Україні, тому що країна сильно постраждала від атак РФ.
Відповідаючи на питання стосовно того, чи збираються США передавати Україні ці ракети, він відповів, що розгляне це питання.
"Ми можемо розглянути це (передачу ракет – ред.)", - додав Трамп.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову вчора, 4 липня.
За словами Зеленського, він домовився з Трампом над посиленням захисту українського неба від російських атак. Також, за словами глави української держави, вони з Трампом домовилися про відповідну зустріч команд США та України.
Варто зауважити, що така розмова відбулася на тлі призупинення постачання зброї Україні від США. Зокрема, це рішення торкнулося ракет для Patriot.
Зауважимо, що раніше американське видання Axios повідомило, посилаючись на неназвані джерела, що розмова тривала близько 40 хвилин, і що Трамп сказав Зеленському, що він перевірить, яка американська зброя, яка має бути відправлена в Україну, якщо така є, була відкладена.
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