США розглядають можливість співпраці з "Газпромом", - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними джерел видання, між американськими та російськими представниками відбулися попередні контакти з цього питання. Але незрозуміло, хто їх веде і чи залучена до них безпосередньо адміністрація президента Дональда Трампа.

Співрозмовники Bloomberg уточнили, що обговорення можливої співпраці США з "Газпромом" перебуває на ранній стадії.

Джерела видання підкреслюють, що співпраця з "Газпромом" може вписатися в ширшу програму США з ослаблення зв'язків Росії з Китаєм та Іраном.

Але, за словами неназваних європейських чиновників, США навряд чи вдасться "вбити клин" між Китаєм і Росією, враховуючи те, як зблизилися дві країни.

При цьому "Газпром" зацікавлений у тому, щоб США допомогли відновити роботу газопроводу "Північний потік".

Журналісти звертають увагу, що угода між США і "Газпромом" стала б серйозним розворотом для Трампа, оскільки він під час свого першого терміну критикував Європу за залежність від російського газу і просував розширення продажів американського скрапленого природного газу в європейські країни.