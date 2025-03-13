США розглядають можливість співпраці з "Газпромом", - Bloomberg
США вивчають можливості співпраці з російським "Газпромом". Йдеться про можливі глобальні проєкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел видання, між американськими та російськими представниками відбулися попередні контакти з цього питання. Але незрозуміло, хто їх веде і чи залучена до них безпосередньо адміністрація президента Дональда Трампа.
Співрозмовники Bloomberg уточнили, що обговорення можливої співпраці США з "Газпромом" перебуває на ранній стадії.
Джерела видання підкреслюють, що співпраця з "Газпромом" може вписатися в ширшу програму США з ослаблення зв'язків Росії з Китаєм та Іраном.
Але, за словами неназваних європейських чиновників, США навряд чи вдасться "вбити клин" між Китаєм і Росією, враховуючи те, як зблизилися дві країни.
При цьому "Газпром" зацікавлений у тому, щоб США допомогли відновити роботу газопроводу "Північний потік".
Журналісти звертають увагу, що угода між США і "Газпромом" стала б серйозним розворотом для Трампа, оскільки він під час свого першого терміну критикував Європу за залежність від російського газу і просував розширення продажів американського скрапленого природного газу в європейські країни.
Співпраця США з Росією
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій, зокрема, обговорювалася співпраця між двома країнами.
Після цього Трамп заявив про те, що США хочуть укласти з Росією кілька угод. Зокрема, Вашингтон зацікавлений у російських рідкісноземельних металах.
Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія запропонувала США угоду, яка стосується рідкісноземельних металів на тимчасово окупованих територіях України.
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