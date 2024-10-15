США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg

За словами джерел видання, новий підхід встановить стелю експортних ліцензій для певних країн на користь національної безпеки. Чиновники зосереджені на країнах Перської затоки, у яких зростає апетит до центрів обробки даних ШІ.

Обговорення перебувають на ранніх стадіях та залишаються невизначеними, сказали співрозмовники видання, зазначивши, що ідея набрала обертів останніми тижнями. Політика ґрунтуватиметься на новій структурі для спрощення процесу ліцензування постачання чіпів ШІ до центрів обробки даних у таких місцях, як Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.