США розчаровані позицією Орбана у питанні підтримки України, - Держдеп

Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан ставить під сумнів підтримку України в Європі.
Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джим О'Браєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я вважаю, що ми розчаровані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив залишитися на самоті в Європейському союзі, поставивши під сумнів боротьбу за підтримку українців", - наголосив представник Держдепу.
Він також додав, що США спостерігатимуть за тим, чи виконає Угорщина свою обіцянку не бути останньою країною, яка ратифікує членство Швеції в НАТО.
За словами О'Браєна, він розраховує, що Швеція вступить до Альянсу найближчим часом.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою, незважаючи на її агресію.
Угорщина неодноразово застосовувала можливість вето, коли в Євросоюзі розглядали питання щодо допомоги Україні.
Зокрема, нещодавно Орбан заблокував ініціативу, яка передбачає 50 млрд євро для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.