У США розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

Як пише видання, вертоліт Apache, який базується на військовій базі Форт-Худ, зазнав аварії в Саладо (штат Техас). Інцидент стався о 13:35, внаслідок чого загинули два пілоти.

Зазначимо, що Apache є ударним вертольотом з двома і місцями для членів екіпажу: пілотом у задній частині вертольота і другим пілотом та стрілком в передній частині.

За словами представника офісу шерифа Белла Кліффа, рятувальні служби відреагували на пожежу, яка виникла. Крім цього, було проведено евакуацію населення.

Згідно з даними системи моніторингу надзвичайних ситуацій Лісової служби Техаського університету A&M, до 17:00 за місцевим часом пожежа охопила близько 100 акрів і була локалізована на 45%.

Коулман додав, що гелікоптер не зачепив ні будівель, ні людей.

"Він врізався в поле, і було очевидно, що зіткнення були дуже сильними", - сказав він.

На місці аварії, менш ніж за 20 миль від Форт-Худа, знаходилися місцеві рятувальники, військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

"Нашим першочерговим завданням є забезпечення безпеки об'єкта та підтримка початкових заходів реагування. Ми висловлюємо співчуття екіпажу та їхнім сім'ям і очікуємо подальшої інформації", - сказала в.о. командувача бригадного генерала Ітана Дивана.

Поки незрозуміло, звідки саме летів гелікоптер і куди саме він прямував.