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У США розбився військовий гелікоптер, екіпаж загинув

04:14 13.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про подію?
aimg Едуард Ткач
Фото: звідки і куди летів гелікоптер, поки неясно (Getty Images)

У середу 12 серпня в Техасі військовий ударний вертоліт врізався в поле і спалахнув, внаслідок чого загинули два пілоти, які знаходилися на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, вертоліт Apache, який базується на військовій базі Форт-Худ, зазнав аварії в Саладо (штат Техас). Інцидент стався о 13:35, внаслідок чого загинули два пілоти.

Зазначимо, що Apache є ударним вертольотом з двома і місцями для членів екіпажу: пілотом у задній частині вертольота і другим пілотом та стрілком в передній частині.

За словами представника офісу шерифа Белла Кліффа, рятувальні служби відреагували на пожежу, яка виникла. Крім цього, було проведено евакуацію населення.

Згідно з даними системи моніторингу надзвичайних ситуацій Лісової служби Техаського університету A&M, до 17:00 за місцевим часом пожежа охопила близько 100 акрів і була локалізована на 45%.

Коулман додав, що гелікоптер не зачепив ні будівель, ні людей.

"Він врізався в поле, і було очевидно, що зіткнення були дуже сильними", - сказав він.

На місці аварії, менш ніж за 20 миль від Форт-Худа, знаходилися місцеві рятувальники, військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

"Нашим першочерговим завданням є забезпечення безпеки об'єкта та підтримка початкових заходів реагування. Ми висловлюємо співчуття екіпажу та їхнім сім'ям і очікуємо подальшої інформації", - сказала в.о. командувача бригадного генерала Ітана Дивана.

Поки незрозуміло, звідки саме летів гелікоптер і куди саме він прямував.

Інші події

Нагадаємо, 16 червня у Каліфорнії сталася катастрофа під час випробувального польоту стратегічної авіації. Того дня важкий бомбардувальник B-52 упав на землю майже одразу після зльоту.

Також ми писали, що 18 травня в США на авіабазі Маунтін-Хоум на авіашоу зіткнулися два винищувачі, після чого і впали на землю. Пілоти встигли катапультуватися та вижили.

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