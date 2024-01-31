Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї, - ЗМІ

Американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї у середу, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

" Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці", - повідомило анонімне джерело виданню Yonhap.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

Аварії американських військових літаків

12 грудня біля берегів Південної Кореї у Жовтому морі розбився винищувач ВПС США F-16. Пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною

30 листопада конвертоплан V-22 Osprey армії США, на борту якого перебували шестеро людей, впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу.

У серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Також у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.