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Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї, - ЗМІ

Середа 31 січня 2024 04:12
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Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї, - ЗМІ Фото: біля берегів Південної Кореї розбився американський F-16 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї у середу, 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Стверджується, що військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

"Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці", - повідомило анонімне джерело виданню Yonhap.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

Аварії американських військових літаків

12 грудня біля берегів Південної Кореї у Жовтому морі розбився винищувач ВПС США F-16. Пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною

30 листопада конвертоплан V-22 Osprey армії США, на борту якого перебували шестеро людей, впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу.

У серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Також у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.

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F-16 Авиакатастрофа Южная Корея Сполучені Штати Америки
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