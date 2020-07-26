США и Россия проведут переговоры по милитаризации космоса

Соединенные Штаты Америки (США) и Российская Федерация проведут стратегическое заседание по противодействию милитаризации космоса. Переговоры запланированы на 27 июля в Вене (Австрия).

Об этом пишет "Голос Америки".

Переговоры анонсировал помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

"Москва и Пекин уже превратили космос на место проведения военных действий", - сказал он.

На этой неделе США и Великобритания обвинили Россию в тестировании космического оружия. Россия обвинения отвергает.

Командующий космическими силами США генерал Джей Реймонд заявил, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия.

РБК-Украина писало, что США заявили, что у них есть доказательства российских космических стрельб.

Ранее Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.