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США и Россия определили дату и место встречи Трампа и Путина

НовостиПолитика    27.06.2018 - 17:59
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)

Информацию о дате и месте встречи объявят 28 июня

США и Россия согласовали время и место проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, однако объявят эту информацию только 28 июня. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров российского президента с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле, передают российские СМИ.

По словам Ушакова, выбраны комфортные для обеих сторон время и место проведения саммита.

Кроме того, предполагается, что на саммите Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию.

Отметим, что на встрече Путин и Болтон обсуждали состояние двусторонних отношений, региональную проблематику с акцентом на Сирию, Украину, Северную Корею и ситуацию в связи с выходом США из так называемой "ядерной сделки" с Ираном. Тема возможного вмешательства России в американские выборы также обсуждалась.

По словам Ушакова, на саммите планируется принятие декларации, а сама встреча пройдет в "третьей" стране.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина может состояться  в Хельсинки (Финляндия).



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Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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