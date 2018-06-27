США і Росія визначили дату і місце зустрічі Трампа і Путіна

Інформацію про дату і місце зустрічі оголосять 28 червня

США і Росія погодили час і місце проведення зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, проте оголосять цю інформацію тільки 28 червня. Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков за підсумками переговорів російського президента з радником президента з національної безпеки Джоном Болтоном в Кремлі, передають російські ЗМІ.

За словами Ушакова, обрані комфортні для обох сторін час і місце проведення саміту.

Крім того, передбачається, що на саміті Путін і Трамп проведуть розмову у форматі тет-а-тет і в розширеному форматі, а також дадуть прес-конференцію.

Зазначимо, що на зустрічі Путін і Болтон обговорювали стан двосторонніх відносин, регіональну проблематику з акцентом на Сирію, Україну, Північну Корею і ситуацію у зв'язку з виходом США з так званої "ядерної угоди" з Іраном. Тема можливого втручання Росії в американські вибори також обговорювалася.

За словами Ушакова, на саміті планується прийняття декларації, а сама зустріч пройде в "третій" країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна може відбутися в Гельсінкі (Фінляндія).





