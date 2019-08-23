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США та Росія звинуватили один одного у гонці озброєнь

Новини » Політика    23.08.2019 - 08:57
США та Росія звинуватили один одного у гонці озброєнь
Фото: засідання Ради безпеки ООН (з відкритих джерел)

Сторони обмінялися звинуваченням під час засідання Радбезу ООН

Під час засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося в ніч на 23 серпня, представники Росії та Сполучених Штатів Америки звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на DW.

Як повідомляється, під час засідання постійний російський представник Дмитро Полянський заявив, що нещодавнє випробування нової ракети Сполученими Штатами показало, що Вашингтон "готовий до нової гонки озброєнь". Він додав, що Москва покладається на "серйозний діалог" з приводу контролю над озброєнням.

Зі свого боку американський представник Джонатан Коен зазначив, що Кремль та Китай очікують стриманості в озброєнні лише від Вашингтону, тоді як самі не зменшують темпи розробки озброєння. Також він наголосив, що останні ракетні випробування в США є "ані провокаційними, ані дестабілізаційними".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 серпня Сполучені Штати Америки випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжністю понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія.

Пізніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва також займеться розробкою ракет середньої та малої дальності. При цьому Путін зазначив, що Росія не буде розміщувати ракети поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки.

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