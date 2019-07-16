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США и Россия обсудят в Женеве новое ядерное соглашение, - Reuters

Новости » Политика    16.07.2019 - 05:36
США и Россия обсудят в Женеве новое ядерное соглашение, - Reuters
Иллюстративное фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

К новому соглашению о контроле над ядерным вооружением может присоединиться Китай

Представители США  и России собираются обсудить в среду, 17 июля, в Женеве идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, к которому может присоединиться и Китай. Об этом сообщили высокопоставленные источники в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников агентства, президент США Дональд Трамп ранее высказывал желание заключить новое соглашения о контроле над вооружением с Россией и Китаем и обсуждал эту идею индивидуально с президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

На данный момент Китай не является участником ни одного из договоров о ядерных вооружениях между США и Россией.

"Мы на самом деле чувствуем - постучим по дереву, – что достигли точки, когда мы можем попытаться начать снова договариваться. Я говорю "постучим по дереву", потому что мы всегда находимся в шаге от одного инцидента, который, к сожалению, сбивает все планы", - заявил один из источников.

По информации собеседников агентства, делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, кроме него в ее состав войдут главный помощник в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, представители Пентагона, Объединенного комитета начальников штабов и Агентства национальной безопасности.

Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Напомним, Иран заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

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