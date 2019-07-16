США і Росія обговорять у Женеві нову ядерну угоду, - Reuters

Ілюстративне фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

До нової угоди про контроль над ядерним озброєнням може приєднатися Китай

Представники США і Росії мають намір обговорити в середу, 17 липня, в Женеві ідею нової угоди про контроль над ядерним озброєнням, до якої може приєднатися і Китай. Про це повідомили високопоставлені джерела в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зі слів співрозмовників агентства, президент США Дональд Трамп раніше висловлював бажання укласти нову угоди про контроль над озброєнням із Росією і Китаєм і обговорював цю ідею індивідуально з президентом РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Наразі Китай не є учасником жодного з договорів про ядерні озброєння між США і Росією.

"Ми насправді відчуваємо - постукаємо по дереву, – що досягли точки, коли ми можемо спробувати почати знову домовлятися. Я кажу "постукаємо по дереву", тому що ми завжди перебуваємо за кро від одного інциденту, який, на жаль, збиває всі плани", - заявило одне із джерел.

За інформацією співрозмовника агентства, делегацію США на переговорах у Женеві очолить заступник держсекретаря США Джон Салліван, крім нього до її складу увійдуть головний помічник у Раді національної безпеки Білого дому Тім Моррісон, представники Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів та Агентства національної безпеки.

Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Нагадаємо, Іран заявив, що готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до укладеної ядерної програми 2015 року.